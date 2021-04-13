Fitch Ratings изменил прогноз рейтинга Метинвеста Ахметова
Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменил прогноз долгосрочного рейтинга Metinvest B.V. Рината Ахметова по обязательствам в национальной и иностранной валюте с "негативного" на "стабильный". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Кредитный рейтинг Метинвеста и его облигаций остался на уровне BB-, что на два уровня выше странового потолка для Украины.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Пересмотр прогноза отражает возросшую способность Метинвеста генерировать денежные потоки благодаря оживлению на глобальных рынках стали и железной руды и общему восстановлению мировой экономики, объясняют в рейтинговом агентстве.
Fitch также ожидает сокращение валового долга Метинвеста до $2,9 млрд на протяжении следующих трех лет.
- 27 февраля 2021 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.
- 3 марта Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте четырем украинским банкам с иностранным капиталом.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии