Fitch Ratings изменил прогноз рейтинга Метинвеста Ахметова

Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменил прогноз долгосрочного рейтинга Metinvest B.V. Рината Ахметова по обязательствам в национальной и иностранной валюте с "негативного" на "стабильный". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг Метинвеста и его облигаций остался на уровне BB-, что на два уровня выше странового потолка для Украины.

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Пересмотр прогноза отражает возросшую способность Метинвеста генерировать денежные потоки благодаря оживлению на глобальных рынках стали и железной руды и общему восстановлению мировой экономики, объясняют в рейтинговом агентстве.

Fitch также ожидает сокращение валового долга Метинвеста до $2,9 млрд на протяжении следующих трех лет.

27 февраля 2021 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

3 марта Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте четырем украинским банкам с иностранным капиталом.

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Роман Брыль

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