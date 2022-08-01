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Fitch снизил рейтинги Нафтогаза, Укрэнерго и Ferrexpo

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 12:43
Fitch снизил рейтинги Нафтогаза, Укрэнерго и Ferrexpo - Фото
Фото: depositphotos.com

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинги НАК "Нафтогаз Украины", НЭК "Укрэнерго" и горнорудной компании Ferrexpo. Об этом сообщается на сайте агентства.    

"Снижение рейтинга отражает неурегулированный дефолт по платежам, объявление об обмене проблемной задолженности и ухудшение операционных условий, а также снижение суверенного рейтинга Украины 22 июля с CCC до C", – говорится в сообщении. 

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Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Нафтогаза в иностранной валюте снижен до RD (ограниченный дефолт) с C из-за истечения льготного периода (19 июля) погашения еврооблигаций и отказа держателей облигаций об отсрочке выплат.  

Fitch снизило рейтинг еврооблигаций Укрэнерго на $825 млн, по которым компания предложила отсрочку выплат на два года с CCC до C. Рейтинг возвратности активов составляет RR. 

По мнению агентства, необходимость поддерживать работоспособность национальной энергосети во время войны истощает ресурсы Укрэнерго. По подсчетам Fitch коло 5% инфраструктуры Укрэнерго повреждено войной, а 15% ее активов находятся на неподконтрольной территории.  

Увеличения экспорта электроэнергии в Евросоюз недостаточно для снижения давления на ликвидность, поэтому Укрэнерго не сможет погасить основную сумму долга и процентные платежи, подлежащие выплате в ноябре этого года.  

Агентство снизило и долгосрочный РДЭ в иностранной валюте Ferrexpo с B- до CCC+ и исключило компнаию из списка Rating Watch "негативный" в связи с ухудшением условий работы в Украине. 

Fitch считает, что из-за ухудшения логистики экспортные возможности Ferrexpo сократились, а затраты на логистику увеличились. Компания объявила форс-мажор по некоторым из своих морских контрактов и в среднесрочной перспективе продолжит работать с пониженной загрузкой. 

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Роман Брыль
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НЭК Укрэнерго рейтинг Fitch дефолт Ferrexpo Нафтогаз Украины
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