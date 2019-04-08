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08.04.2019, 11:15

Что будет с курсом доллара в Украине. Прогноз Fitch

Что будет с курсом доллара в Украине. Прогноз Fitch

Fitch прогнозирует курс доллара в 2019-м на уровне 28,86 грн/долл.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс гривни в 2019 году будет составлять 28,86 грн за доллар. Об этом говорится в отчете Fitch по кредитному рейтингу Нафтогаза.

В 2020 году, по прогнозам аналитиков, доллар подорожает до 30,6 грн/долл.

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Ранее глава совета Нацбанка Украины сообщил, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать тревожных событий на валютном рынке. В то же время, в НБУ допускают, что может повториться ситуация прошлого года, когда летом гривня раньше обычного начала девальвировать, однако осенью эта динамика сменилась ее укреплением.

В свою очередь, аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что до конца 2019 года курс гривни снизится до 31 гривни за доллар, а к концу 2020-го - до 32,5 грн/долл.

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Теги: Fitch, курс гривни, курс доллара
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