Что будет с курсом доллара в Украине. Прогноз Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс гривни в 2019 году будет составлять 28,86 грн за доллар. Об этом говорится в отчете Fitch по кредитному рейтингу Нафтогаза.

В 2020 году, по прогнозам аналитиков, доллар подорожает до 30,6 грн/долл.

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Ранее глава совета Нацбанка Украины сообщил, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать тревожных событий на валютном рынке. В то же время, в НБУ допускают, что может повториться ситуация прошлого года, когда летом гривня раньше обычного начала девальвировать, однако осенью эта динамика сменилась ее укреплением.

В свою очередь, аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что до конца 2019 года курс гривни снизится до 31 гривни за доллар, а к концу 2020-го - до 32,5 грн/долл.