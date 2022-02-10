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Fitch ухудшил прогноз по кредитному рейтингу Нафтогаза

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 17:22
Fitch ухудшил прогноз по кредитному рейтингу Нафтогаза - Фото
Фото: depositphotos.com

Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу НАК "Нафтогаз Украины" с "позитивного" на "стабильный". Об этом говоритя в пресс-релизе агентства.    

Fitch оставил без изменений долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Нафтогаза в иностранной валюте на уровне "B". 

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Fitch уравнял рейтинги Нафтогаза с суверенными рейтингами Украины, которые агентство пересмотрело 5 февраля (B/"стабильный").  

Оценка кредитоспособности Нафтогаза на самостоятельной основе (SCP) сохранена на уровне "b-". 

Оценка "b-" Нафтогаза отражает волатильность его операций после значительного повышения цен на газ, его способность покрывать потребности внутреннего потребления и собирать дебиторскую задолженность в условиях более слабой экономики страны, а также отражает валютные риски. 

Fitch ожидает, что ближайшее погашение облигаций Нафтогаза будет обеспечено за счет доступных источников, учитывая отсутствие дивидендных выплат и снижения капиталовложений.  

Однако может возникнуть дополнительное давление на капиталовложения, поскольку Нафтогаз инвестирует в свою ресурсную базу, чтобы остановить снижение добычи природного газа.  

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Роман Брыль
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