Fitch ухудшил прогноз по кредитному рейтингу Нафтогаза
Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу НАК "Нафтогаз Украины" с "позитивного" на "стабильный". Об этом говоритя в пресс-релизе агентства.
Fitch оставил без изменений долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Нафтогаза в иностранной валюте на уровне "B".
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Fitch уравнял рейтинги Нафтогаза с суверенными рейтингами Украины, которые агентство пересмотрело 5 февраля (B/"стабильный").
Оценка кредитоспособности Нафтогаза на самостоятельной основе (SCP) сохранена на уровне "b-".
Оценка "b-" Нафтогаза отражает волатильность его операций после значительного повышения цен на газ, его способность покрывать потребности внутреннего потребления и собирать дебиторскую задолженность в условиях более слабой экономики страны, а также отражает валютные риски.
Fitch ожидает, что ближайшее погашение облигаций Нафтогаза будет обеспечено за счет доступных источников, учитывая отсутствие дивидендных выплат и снижения капиталовложений.
Однако может возникнуть дополнительное давление на капиталовложения, поскольку Нафтогаз инвестирует в свою ресурсную базу, чтобы остановить снижение добычи природного газа.
- В августе 2021 года Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, сделав его "B".
- 5 февраля 2022 года Fitch Ratings снизило прогноз роста ВВП Украины в 2022 году до 2,9% с 3,9% и снизило прогноз рейтинга "B" с "позитивного" на "стабильный".
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