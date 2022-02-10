Fitch ухудшил прогноз по кредитному рейтингу Нафтогаза

Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу НАК "Нафтогаз Украины" с "позитивного" на "стабильный". Об этом говоритя в пресс-релизе агентства.

Fitch оставил без изменений долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Нафтогаза в иностранной валюте на уровне "B".

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Fitch уравнял рейтинги Нафтогаза с суверенными рейтингами Украины, которые агентство пересмотрело 5 февраля (B/"стабильный").

Оценка кредитоспособности Нафтогаза на самостоятельной основе (SCP) сохранена на уровне "b-".

Оценка "b-" Нафтогаза отражает волатильность его операций после значительного повышения цен на газ, его способность покрывать потребности внутреннего потребления и собирать дебиторскую задолженность в условиях более слабой экономики страны, а также отражает валютные риски.

Fitch ожидает, что ближайшее погашение облигаций Нафтогаза будет обеспечено за счет доступных источников, учитывая отсутствие дивидендных выплат и снижения капиталовложений.

Однако может возникнуть дополнительное давление на капиталовложения, поскольку Нафтогаз инвестирует в свою ресурсную базу, чтобы остановить снижение добычи природного газа.

В августе 2021 года Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, сделав его "B".

5 февраля 2022 года Fitch Ratings снизило прогноз роста ВВП Украины в 2022 году до 2,9% с 3,9% и снизило прогноз рейтинга "B" с "позитивного" на "стабильный".

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Роман Брыль

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