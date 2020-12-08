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Fitch улучшило прогноз падения мирового ВВП

08.12.2020, 14:50
Fitch улучшило прогноз падения мирового ВВП - Фото
Фото: ЕРА

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз мирового ВВП на 2020 год. Об этом говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO).

По данным Fitch, глобальная экономика в этом году упадет на 3,7%, в сентябре ожидали падения на 4,4%.

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Отмечается, что восстановление мировой экономики усилится и станет более устойчивым с середины 2021 года, поскольку вакцины от коронавируса распространяются и социальное дистанцирование начинает ослабевать.

"Аналитики дают более позитивный прогноз несмотря на то, что в четвертом квартале ожидается возобновление падения ВВП Великобритании и стран еврозоны из-за восстановления действия ряда карантинных мер по сдерживанию пандемии. Прогноз обусловлен более быстрым восстановлением глобальной активности, чем это ожидалось, в третьем квартале", – говорится в сообщении.

Главный экономист Fitch Брайан Коултон отметил, что глобальный путь восстановления является более трудным, чем ожидалось, поскольку вторая волна вируса вызывает новые ограничения, но новости о вакцинах очень положительны для экономических перспектив на следующие два года.

Аналитики прогнозируют рост мирового ВВП в 2021 году до 5,3% с ранее прогнозируемых 5,2%. В Fitch ожидают, что экономика США вырастет на 4,5% (ранее 4%), Китая – на 8% (7,7%), еврозоны – на 4,7% (хуже предварительной оценки в 5,5%).

Ожидания на 2022 год также пересмотрели в сторону повышения, теперь прогнозируют рост глобальной экономики на 4%, а не на 3,6%.

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Наталия Софиенко
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