Фонд гарантирования продал пул лопнувшего банка с большим дисконтом
31.08.2020, 09:49
дельта банк
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на "голландском" аукционе продал пул активов Дельта Банка, в который вошли права требования по кредитам до юрлиц и физлиц на 20 млрд грн. Об этом сообщает Finbalance.
Победителем аукциона с предложением 46,1 млн грн стало ООО "Финансовая компания "Дата Финанс". В госреестре владельцем компании является Олег Пекарский.
Среди проданных долгов должников - Херсонский судостроительный завод, ООО "Ти Эл Си Системс", ООО "Украинский Бизнес Франчайзинг", ООО "Мерчант Хаус". Последние три структуры фигурировали в материалах уголовного производства Генпрокуратуры о возможном выводе Дельта Банком за границу 4,1 млрд грн рефинансирования НБУ в 2014 год.
- В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру его ликвидации, а в апреле 2016 года Фонд гарантирования вкладов объявил о непосредственной продаже имущества банка.
- В декабре 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ФГВФЛ и арестовал имущество собственника Дельта Банка Николая Лагуна.
- ФГВФЛ в июле анонсировал заключительную серию аукционов по продаже имущества неплатежеспособного Дельта Банка. Аукционы начнутся в середине июня и ориентировочно продолжатся до конца августа.
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