Фонд гарантирования продал пул лопнувшего банка с большим дисконтом

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на "голландском" аукционе продал пул активов Дельта Банка, в который вошли права требования по кредитам до юрлиц и физлиц на 20 млрд грн. Об этом сообщает Finbalance.

Победителем аукциона с предложением 46,1 млн грн стало ООО "Финансовая компания "Дата Финанс". В госреестре владельцем компании является Олег Пекарский.

Среди проданных долгов должников - Херсонский судостроительный завод, ООО "Ти Эл Си Системс", ООО "Украинский Бизнес Франчайзинг", ООО "Мерчант Хаус". Последние три структуры фигурировали в материалах уголовного производства Генпрокуратуры о возможном выводе Дельта Банком за границу 4,1 млрд грн рефинансирования НБУ в 2014 год.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.