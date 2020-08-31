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Фонд гарантирования продал пул лопнувшего банка с большим дисконтом

31.08.2020, 09:49
Фонд гарантирования продал пул лопнувшего банка с большим дисконтом - Фото
дельта банк

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на "голландском" аукционе продал пул активов Дельта Банка, в который вошли права требования по кредитам до юрлиц и физлиц на 20 млрд грн. Об этом сообщает Finbalance.

Победителем аукциона с предложением 46,1 млн грн стало ООО "Финансовая компания "Дата Финанс". В госреестре владельцем компании является Олег Пекарский.

Среди проданных долгов должников - Херсонский судостроительный завод, ООО "Ти Эл Си Системс", ООО "Украинский Бизнес Франчайзинг", ООО "Мерчант Хаус". Последние три структуры фигурировали в материалах уголовного производства Генпрокуратуры о возможном выводе Дельта Банком за границу 4,1 млрд грн рефинансирования НБУ в 2014 год.

  • В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру его ликвидации, а в апреле 2016 года Фонд гарантирования вкладов объявил о непосредственной продаже имущества банка.
  • В декабре 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ФГВФЛ и арестовал имущество собственника Дельта Банка Николая Лагуна.
  • ФГВФЛ в июле анонсировал заключительную серию аукционов по продаже имущества неплатежеспособного Дельта Банка. Аукционы начнутся в середине июня и ориентировочно продолжатся до конца августа. 

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Сергей Чигирь
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