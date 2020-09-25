Фонд гарантирования вкладов проиграл апелляцию по делу Укринбанка

Восточный апелляционный хозсуд 10 сентября отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и оставил без изменений решение Хозсуда Луганской области об открытии производства по делу о банкротстве ПАО "Украинская инновационная компания" и признании требований ООО "ЮС-Металл" (инициирующий кредитор) на 101 200 грн. Об этом сообщает Finbalance.

"Коллегия судей соглашается с выводом местного хозяйственного суда в данном случае ПАО" Украинская инновационная компания" не может считаться банком в понимании Закона Украины "О банках и банковской деятельности", - сообщается в решении суда.

По данным суда, у должника - ОАО "Украинская инновационная компания" - отсутствует банковская лицензия, отсутствуют сведения об указанном юридическом лице в едином Государственном реестре банков, не опровергнуты сведения об указанном юридическом лице в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Как следствие, на юридическое лицо - ОАО "Украинская инновационная компания", распространяется законодательство о восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом.

А применение к данным правоотношениям любых процедур закона "О системе гарантирования вкладов", в том числе и о специальных основаниях ничтожности сделок банка, является безосновательным.

В 2015-2016 годах НБУ признал Укринбанк неплатежеспособным и отправил его на ликвидацию. На фоне отмены судами соответствующих решений регулятора экс-владельцы Укринбанка перерегистрировали его, заменив в госреестре название и статус юрлица на ПАО "Укринком" ( "Украинская инновационная компания»), которое провозгласило себя правопреемником банка. Фонд гарантирования вкладов заявлял, что вследствие этого Укринбанк со всеми его активами был фактически выведен из-под контроля ФГВФЛ. К тому времени Фонд уже выплатил вкладчикам банка 1,8 млрд. грн.

В ФГВФЛ заявили, что к омпания Укринком никогда не была и не является правопреемником .

В феврале 2020 года б ольшая палата Верховного суда Украины, которая рассматривала требование компании Укринком признать ее правопреемником обанкротившегося Укринбанка, отказала истцу, уточнив, что банки-банкроты не могут быть возвращены на рынок без соответствующего решения Национального банка Украины (НБУ).

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Сергей Чигирь

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