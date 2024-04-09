Фонд госимущества получил в управление активы российского пропагандиста Киселева

Кроме активов Киселева, ФГИ передано также корпоративные права компании "Атлантис – ПАК Украина" и рынок в Херсонской области

Дмитрий Киселев (Фото: Википедия)

В управление Фонда госимущества поступили корпоративные права российского пропагандиста Дмитрия Киселева в ООО "Клуб Сковорода" и ООО "Промо.Юэй". Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Ранее эти две компании были организаторами фестиваля Jazz Koktebel.

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В марте Высший антикоррупционный суд конфисковал эти и другие активы Киселева в пользу государства.

ФГИ продаст активы пропагандиста на аукционе, а вырученные средства поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, подтвердил глава Фонда Виталий Коваль.

Также Фонд госимущества получил в управление и другие санкционные активы, среди которых корпоративные права в компании "Атлантис – ПАК Украина", дочернем предприятии ЧАО "Пентопак", конечным бенефициаром которого является гражданка РФ.

Еще один актив, переданный в управление, — рынок в Херсонской области, принадлежавший местному сепаратисту Георгию Каленову.

Всего ФГИ владеет 735 подобными активами, 12 из которых уже продано, что принесло государству более 32 млн грн.

5 апреля 2024 года СНБО продлил "антиконтрабандные" санкции, введенные в 2021 году: в списке есть изменения.

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