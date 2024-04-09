Фонд госимущества получил в управление активы российского пропагандиста Киселева
В управление Фонда госимущества поступили корпоративные права российского пропагандиста Дмитрия Киселева в ООО "Клуб Сковорода" и ООО "Промо.Юэй". Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
Ранее эти две компании были организаторами фестиваля Jazz Koktebel.
В марте Высший антикоррупционный суд конфисковал эти и другие активы Киселева в пользу государства.
ФГИ продаст активы пропагандиста на аукционе, а вырученные средства поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, подтвердил глава Фонда Виталий Коваль.
Также Фонд госимущества получил в управление и другие санкционные активы, среди которых корпоративные права в компании "Атлантис – ПАК Украина", дочернем предприятии ЧАО "Пентопак", конечным бенефициаром которого является гражданка РФ.
Еще один актив, переданный в управление, — рынок в Херсонской области, принадлежавший местному сепаратисту Георгию Каленову.
Всего ФГИ владеет 735 подобными активами, 12 из которых уже продано, что принесло государству более 32 млн грн.
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