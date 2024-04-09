Фонд держмайна отримав в управління активи російського пропагандиста Кисельова

Крім активів Кисельова, ФДМ передано також корпоративні права компанії "Атлантіс – ПАК Україна" та ринок у Херсонській області

Дмитро Кисельов (Фото: Вікіпедія)

До управління Фонду держмайна надійшли корпоративні права російського пропагандиста Дмитра Кисельова у ТОВ "Клуб Сковорода" та ТОВ "Промо.Юей". Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Раніше ці дві компанії були організаторами фестивалю Jazz Koktebel.

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У березні Вищий антикорупційний суд конфіскував ці та інші активи Кисельова на користь держави.

ФДМ продасть активи пропагандиста на аукціоні, а отримані кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, підтвердив голова Фонду Віталій Коваль.

Також Фонд держмайна отримав в управління й інші санкційні активи, серед яких корпоративні права у компанії "Атлантіс – ПАК Україна", дочірньому підприємству ПрАТ "Пентопак", кінцевим бенефіціаром якого є громадянка РФ.

Ще один актив, переданий в управління, — ринок у Херсонській області, який належав місцевому сепаратисту Георгію Кальонову.

Загалом ФДМ володіє 735 подібними активами, 12 з яких уже продано, що принесло державі понад 32 млн грн.

5 квітня 2024 року РНБО продовжила "антиконтрабандні" санкції, введені у 2021 році: у списку є зміни.

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