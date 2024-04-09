Фонд держмайна отримав в управління активи російського пропагандиста Кисельова
До управління Фонду держмайна надійшли корпоративні права російського пропагандиста Дмитра Кисельова у ТОВ "Клуб Сковорода" та ТОВ "Промо.Юей". Про це повідомляє пресслужба ФДМ.
Раніше ці дві компанії були організаторами фестивалю Jazz Koktebel.
У березні Вищий антикорупційний суд конфіскував ці та інші активи Кисельова на користь держави.
ФДМ продасть активи пропагандиста на аукціоні, а отримані кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, підтвердив голова Фонду Віталій Коваль.
Також Фонд держмайна отримав в управління й інші санкційні активи, серед яких корпоративні права у компанії "Атлантіс – ПАК Україна", дочірньому підприємству ПрАТ "Пентопак", кінцевим бенефіціаром якого є громадянка РФ.
Ще один актив, переданий в управління, — ринок у Херсонській області, який належав місцевому сепаратисту Георгію Кальонову.
Загалом ФДМ володіє 735 подібними активами, 12 з яких уже продано, що принесло державі понад 32 млн грн.
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