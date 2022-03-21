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ФОПам вернули возможность платить налоги через приложение Дія

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 18:36
ФОПам вернули возможность платить налоги через приложение Дія - Фото
Фото: пресс-служба Минцифры

ФОПы 1-3 групп могут уплатить налоги в приложении Дія: услуга снова стала доступна. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.  

"С начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Сейчас совместно с Государственной налоговой службой удалось возобновить работу комплекса реестров, касающихся налоговых услуг", – объяснил министр. 

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Он напомнил, что в приложении Дія можно подать заявку на выплату в размере 6500 грн через єПідтримку.  

Деньги могут получить все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФОПы всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия. 

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Роман Брыль
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налоги ФОПы Дія єПідтримка
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