ФОПам вернули возможность платить налоги через приложение Дія

ФОПы 1-3 групп могут уплатить налоги в приложении Дія: услуга снова стала доступна. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"С начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Сейчас совместно с Государственной налоговой службой удалось возобновить работу комплекса реестров, касающихся налоговых услуг", – объяснил министр.

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Он напомнил, что в приложении Дія можно подать заявку на выплату в размере 6500 грн через єПідтримку.

Деньги могут получить все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФОПы всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия.

7 марта Зеленский анонсировал налоговые льготы на время войны: ФОПов освободят от ЕСВ. 15 марта Кабмин согласовал пакет решений по налоговой реформе и снижению налогов для бизнеса.

В Дії можно будет подавать заявки на компенсацию за поврежденное войной имущество.

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Роман Брыль

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