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ФОПы заплатили рекордную сумму единого налога в прошлом году

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 13:39
ФОПы заплатили рекордную сумму единого налога в прошлом году - Фото
Фото: depositphotos.com

ФОПы заплатили 34,8 млрд грн единого налога в госбюджет в 2021 году, что является самым высоким показателем за последние пять лет. Об этом сообщает Opendatabot.  

Рекорд объясняется увеличением дохода ФОПов, ростом количества новых предпринимателей, а также тем, что открытые ФОПы стали реже закрываться. К концу 2021 года количество ФОПов почти достигло 2 млн. 

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Единый налог — это главный налог для ФОПов, введенный для упрощения ведения бизнеса и снижения налоговой нагрузки.

Возможность перейти на упрощенную систему предусмотрена для физлиц-предпринимателей и юрлиц, масштабы деятельности которых не превышают определенные законом рамки по максимальному объему доходов и числу работников. 

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Последние инициативы по фискализации, в частности обязательное использование РРО/ПРРО, прежде всего, направлены на выявление реального объема доходов предпринимателя и соблюдение им законности использования упрощенной системы. 

ФОПы заплатили рекордную сумму единого налога в прошлом году

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Роман Брыль
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