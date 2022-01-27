ФОПы заплатили рекордную сумму единого налога в прошлом году

ФОПы заплатили 34,8 млрд грн единого налога в госбюджет в 2021 году, что является самым высоким показателем за последние пять лет. Об этом сообщает Opendatabot.

Рекорд объясняется увеличением дохода ФОПов, ростом количества новых предпринимателей, а также тем, что открытые ФОПы стали реже закрываться. К концу 2021 года количество ФОПов почти достигло 2 млн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Единый налог — это главный налог для ФОПов, введенный для упрощения ведения бизнеса и снижения налоговой нагрузки.

Возможность перейти на упрощенную систему предусмотрена для физлиц-предпринимателей и юрлиц, масштабы деятельности которых не превышают определенные законом рамки по максимальному объему доходов и числу работников.

Последние инициативы по фискализации, в частности обязательное использование РРО/ПРРО, прежде всего, направлены на выявление реального объема доходов предпринимателя и соблюдение им законности использования упрощенной системы.

24 января 2022 года в приложении Дия стало возможно подать годовую декларацию физлица-предпринимателя для 1, 2 и 3-й групп.

25 января в Киеве произошли столкновения частных предпринимателей с полицией.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.