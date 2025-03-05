Франция и Германия могут конфисковать российские резервы для кредитования Украины

Фото: Центробанк РФ

Франция начала более активно обсуждать возможность использования замороженных российских активов в Европе для финансовой поддержки Украины. Как сообщил источник Politico, знакомый с переговорами во французском правительстве, власти страны ведут консультации с Германией о возможном гарантировании кредитов для Киева за счет этих средств.

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€200 млрд российских активов были заморожены европейскими властями после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Ранее страны G7 договорились направлять доходы от этих активов на обеспечение кредита для Украины в $50 млрд, но исключили возможность прямого изъятия средств из-за риска нарушения международного права.

Ранее французские министры публично отрицали возможность конфискации активов, ссылаясь на юридические риски. Министр экономики Франции Эрик Ломбар заявлял, что поскольку Франция не находится в состоянии войны с Россией, изъятие активов противоречило бы международным соглашениям.

Однако в условиях возможного изменения политики США относительно поддержки безопасности Европы Франция и ее союзники ищут новые механизмы помощи Украине. Последние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона свидетельствуют об изменении подхода: он предположил, что замороженные активы России могут стать частью переговоров о завершении войны. Министр по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что правительство рассматривает варианты использования активов как рычага давления.

Позиции других стран

→ Балтийские и Скандинавские страны настаивают на немедленной передаче средств Украине.

→ Великобритания поддерживает идею использования замороженных активов для финансирования кредитов для Киева.

→ Германия пока выступает против, однако после смены правительства канцлер Фридрих Мерц может пересмотреть позицию.

По данным Financial Times, Франция, Германия и Великобритания изучают возможность использования активов как инструмента давления на Россию для соблюдения будущих мирных соглашений. Впрочем, офис Макрона отрицал ведение подобных переговоров.

После того как Россия начала полномасштабную войну против Украины, США и другие страны запретили трансакции с российским Центробанком и Министерством финансов, заблокировав $300-350 млрд суверенных российских активов. Заблокированные активы – преимущественно европейские, американские и британские государственные облигации, хранящиеся в европейском депозитарии ценных бумаг.