Франция и Германия могут конфисковать российские резервы для кредитования Украины
Франция начала более активно обсуждать возможность использования замороженных российских активов в Европе для финансовой поддержки Украины. Как сообщил источник Politico, знакомый с переговорами во французском правительстве, власти страны ведут консультации с Германией о возможном гарантировании кредитов для Киева за счет этих средств.
€200 млрд российских активов были заморожены европейскими властями после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Ранее страны G7 договорились направлять доходы от этих активов на обеспечение кредита для Украины в $50 млрд, но исключили возможность прямого изъятия средств из-за риска нарушения международного права.
Ранее французские министры публично отрицали возможность конфискации активов, ссылаясь на юридические риски. Министр экономики Франции Эрик Ломбар заявлял, что поскольку Франция не находится в состоянии войны с Россией, изъятие активов противоречило бы международным соглашениям.
Однако в условиях возможного изменения политики США относительно поддержки безопасности Европы Франция и ее союзники ищут новые механизмы помощи Украине. Последние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона свидетельствуют об изменении подхода: он предположил, что замороженные активы России могут стать частью переговоров о завершении войны. Министр по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что правительство рассматривает варианты использования активов как рычага давления.
Позиции других стран
→ Балтийские и Скандинавские страны настаивают на немедленной передаче средств Украине.
→ Великобритания поддерживает идею использования замороженных активов для финансирования кредитов для Киева.
→ Германия пока выступает против, однако после смены правительства канцлер Фридрих Мерц может пересмотреть позицию.
По данным Financial Times, Франция, Германия и Великобритания изучают возможность использования активов как инструмента давления на Россию для соблюдения будущих мирных соглашений. Впрочем, офис Макрона отрицал ведение подобных переговоров.
- 4 февраля 2025 года глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что европейские союзники должны "креативно" использовать российские замороженные активы для помощи Украине.
- 7 февраля сообщалось, что Россия готовит закон о конфискации иностранных активов в ответ на замораживание своих.
- Россия обсуждает разрешение на использование $300 млрд замороженных активов для восстановления Украины.