Франція і Німеччина можуть конфіскувати російські резерви для кредитування України

Фото: Центробанк РФ

Франція почала активніше обговорювати можливість використання заморожених російських активів у Європі для фінансової підтримки України. Як повідомило джерело Politico, знайоме з переговорами у французькому уряді, влада країни веде консультації з Німеччиною щодо можливого гарантування кредитів для Києва, користуючись цими коштами.

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€200 млрд російських активів були заморожені європейською владою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Раніше країни G7 домовилися спрямовувати прибутки від цих активів на забезпечення кредиту для України у $50 млрд, але виключили можливість прямого вилучення коштів через ризик порушення міжнародного права.

Раніше французькі міністри публічно заперечували можливість конфіскації активів, посилаючись на юридичні ризики. Міністр економіки Франції Ерік Ломбар заявляв, що оскільки Франція не перебуває в стані війни з Росією, вилучення активів суперечило б міжнародним угодам.

Проте в умовах можливої зміни політики США щодо безпекової підтримки Європи Франція та її союзники шукають нові механізми допомоги Україні. Останні заяви президента Франції Емманюеля Макрона свідчать про зміну підходу: він припустив, що заморожені активи Росії можуть стати частиною переговорів щодо завершення війни. Міністр у справах Європи Бенжамен Хаддад заявив, що уряд розглядає варіанти використання активів як важеля тиску.

Позиції інших країн

→ Балтійські та Скандинавські країни наполягають на негайному переданні коштів Україні.

→ Велика Британія підтримує ідею використання заморожених активів для фінансування кредитів для Києва.

→ Німеччина поки що виступає проти, однак після зміни уряду канцлер Фрідріх Мерц може переглянути позицію.

За даними Financial Times, Франція, Німеччина та Велика Британія вивчають можливість використання активів як інструменту тиску на Росію для дотримання майбутніх мирних угод. Утім, офіс Макрона заперечив ведення таких переговорів.

Після того як Росія почала повномасштабну війну проти України, США та інші країни заборонили трансакції з російським Центробанком і Міністерством фінансів, заблокувавши $300-350 млрд суверенних російських активів. Заблоковані активи – це переважно європейські, американські та британські державні облігації, що зберігаються в європейському депозитарії цінних паперів.