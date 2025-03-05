Франція і Німеччина можуть конфіскувати російські резерви для кредитування України
Франція почала активніше обговорювати можливість використання заморожених російських активів у Європі для фінансової підтримки України. Як повідомило джерело Politico, знайоме з переговорами у французькому уряді, влада країни веде консультації з Німеччиною щодо можливого гарантування кредитів для Києва, користуючись цими коштами.
€200 млрд російських активів були заморожені європейською владою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Раніше країни G7 домовилися спрямовувати прибутки від цих активів на забезпечення кредиту для України у $50 млрд, але виключили можливість прямого вилучення коштів через ризик порушення міжнародного права.
Раніше французькі міністри публічно заперечували можливість конфіскації активів, посилаючись на юридичні ризики. Міністр економіки Франції Ерік Ломбар заявляв, що оскільки Франція не перебуває в стані війни з Росією, вилучення активів суперечило б міжнародним угодам.
Проте в умовах можливої зміни політики США щодо безпекової підтримки Європи Франція та її союзники шукають нові механізми допомоги Україні. Останні заяви президента Франції Емманюеля Макрона свідчать про зміну підходу: він припустив, що заморожені активи Росії можуть стати частиною переговорів щодо завершення війни. Міністр у справах Європи Бенжамен Хаддад заявив, що уряд розглядає варіанти використання активів як важеля тиску.
Позиції інших країн
→ Балтійські та Скандинавські країни наполягають на негайному переданні коштів Україні.
→ Велика Британія підтримує ідею використання заморожених активів для фінансування кредитів для Києва.
→ Німеччина поки що виступає проти, однак після зміни уряду канцлер Фрідріх Мерц може переглянути позицію.
За даними Financial Times, Франція, Німеччина та Велика Британія вивчають можливість використання активів як інструменту тиску на Росію для дотримання майбутніх мирних угод. Утім, офіс Макрона заперечив ведення таких переговорів.
- 4 лютого 2025 року глава євродипломатії Кая Каллас заявила, що європейські союзники мають "креативно" використати російські заморожені активи для допомоги Україні.
- 7 лютого повідомлялося, що Росія готує закон про конфіскацію іноземних активів у відповідь на замороження своїх.
- Росія обговорює дозвіл на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України.