ФРС сохранила ключевую ставку и заявила об устойчивом экономическом росте. Трамп недоволен

Федрезерв удержал ставку и не поддержал требование Трампа резко ее снизить. Следующее понижение ожидают в сентябре

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Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам заседания 18 июня сохранила целевой диапазон базовой процентной ставки на уровне 4,25-4,5%. Регулятор отмечает, что экономика США продолжает расти стабильными темпами, а рынок труда остается прочным.

"Хотя колебания чистого экспорта повлияли на данные, последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти устойчиво. Уровень безработицы остается низким, а ситуация на рынке труда – стабильной. Инфляция остается несколько повышенной", – говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

В ФРС подчеркнули, что стремятся добиться максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Несмотря на некоторое снижение неопределенности по экономическому прогнозу, риски все еще сохраняются.

В то же время ФРС продолжит сокращение объемов государственных облигаций, долговых обязательств агентств и ипотечных ценных бумаг в своем портфеле. "Комитет твердо настроен поддерживать максимальную занятость и вернуть инфляцию до целевого уровня в 2%", – подчеркнули в заявлении.

Также в ФРС сообщили, что срок действия страховых котировок сокращен с 48 до 24 часов из-за повышенной волатильности рынка.

Reuters пишет, что индексы фондовых рынков США за день почти не изменились, а доходность 10-летних гособлигаций осталась почти без изменений. Фьючерсы на процентные ставки и дальше свидетельствуют, что наиболее вероятной датой следующего снижения ставки является заседание ФРС 16-17 сентября, а еще одно снижение стоимости заимствований ожидается до конца 2025 года.

Последнее решение Центробанка снова проигнорировало призывы Дональда Трампа к немедленному снижению ставок – шагу, который, по мнению чиновников ФРС, противоречит усилиям по возврату инфляции к целевому уровню в 2%, пока не будут окончательно определены новые тарифы и понятно их влияние на экономику.

Пока чиновники ФРС проводили заседание в среду, Трамп назвал главу Федрезерва Джерома Пауэлла "глупым" и заявил, что ключевую ставку следует снизить вдвое – подобное решение обычно принимают только в условиях серьезных экономических кризисов. Президент также предположил, что мог бы сам возглавить Федеральную резервную систему.