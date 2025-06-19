ФРС зберегла ключову ставку і заявила про стійке економічне зростання.Трамп незадоволений

Федрезерв утримав ставку без змін і не підтримав вимогу Трампа різко її знизити. Наступне зниження очікують у вересні

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Федеральна резервна система США (ФРС) за підсумками засідання 18 червня зберегла цільовий діапазон базової процентної ставки на рівні 4,25-4,5%. Регулятор зазначає, що економіка США продовжує зростати стабільними темпами, а ринок праці залишається міцним.

"Хоча коливання чистого експорту вплинули на дані, останні показники свідчать про те, що економічна активність продовжує зростати стійко. Рівень безробіття залишається низьким, а ситуація на ринку праці – стабільною. Інфляція залишається дещо підвищеною", – йдеться у заяві Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC).

У ФРС наголосили, що прагнуть досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Попри деяке зниження невизначеності щодо економічного прогнозу, ризики все ще зберігаються.

Водночас ФРС продовжить скорочення обсягів державних облігацій, боргових зобов’язань агентств та іпотечних цінних паперів у своєму портфелі. "Комітет твердо налаштований підтримувати максимальну зайнятість і повернути інфляцію до цільового рівня в 2%", – підкреслили в заяві.

Також у ФРС повідомили, що термін дії страхових котирувань скорочено з 48 до 24 годин через підвищену волатильність ринку.

Reuters пише, що індекси фондових ринків США за день майже не змінились, а дохідність 10-річних держоблігацій залишилася майже без змін. Ф'ючерси на відсоткові ставки й надалі свідчать, що найвірогіднішою датою наступного зниження ставки є засідання ФРС 16-17 вересня, а ще одне зниження вартості запозичень очікується до кінця 2025 року.

Останнє рішення Центробанку знову проігнорувало заклики Дональда Трампа до негайного зниження ставок – кроку, який, на думку посадовців ФРС, суперечить зусиллям щодо повернення інфляції до цільового рівня у 2%, допоки не буде остаточно визначено нові тарифи й зрозуміло їх вплив на економіку.

Поки чиновники ФРС проводили засідання в середу, Трамп назвав голову Федрезерву Джерома Пауелла "дурним" і заявив, що ключову ставку слід знизити удвічі – подібне рішення зазвичай ухвалюють лише в умовах серйозних економічних криз. Президент також висловив припущення, що міг би сам очолити Федеральну резервну систему.