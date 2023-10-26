FT: члены ЕС "не в восторге" от запроса Еврокомиссии, куда входят деньги для Украины

Страны – члены Евросоюза не в восторге от запроса Европейской комиссии об увеличении на 100 млрд евро долгосрочного бюджета на 2021-2027 годы, пишет Financial Times.

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Половина этой суммы – 17 млрд евро грантов и 33 млрд евро ссуд – предназначена для Украины, и по этому поводу внутри блока есть почти единодушное согласие, хотя некоторые страны предлагают реструктуризировать этот пакет так, чтобы там было меньше грантов и больше ссуд.

Но вторая половина бюджетного запроса натолкнулась на сопротивление.

Еврокомиссии нужны дополнительные деньги для того, чтобы, например, выплачивать проценты по общим заимствованиям для плана восстановления после коронавируса, которые оказались выше ожидаемых. Кроме того, комиссия предупредила, что финансирование критически важных программ ЕС может сократиться на 30%, если страны-члены не пополнят общий бюджет.

Многие страны считают, что Еврокомиссии следует поискать внутренние ресурсы или неизрасходованные деньги, прежде чем просить о дополнительных вливаниях. По оценке правительства Дании, неиспользованная сумма, о которой "забыла" Еврокомиссия, может достигать 16 млрд евро.

"Это говорит о том, что комиссия не справилась с домашним заданием, прежде чем просить о куче дополнительных денег, и страны-члены от этого не в восторге", — сказал в разговоре с FT один из дипломатов.