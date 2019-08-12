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ГБР обыскивает Волынскую таможню из-за схем с импортными авто

ГБР обыскивает Волынскую таможню из-за схем с импортными авто
12.08.2019, 18:24

Бюро расследований проводит семь санкционированных обысков на таможнях и постах ГФС

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит семь санкционированных обысков на таможнях Государственной фискальной службы, таможенных постах и ​​в отделах таможенного оформления в Волынской области. Об этом сообщила в первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook

Она напомнила, что в начале июля следователи разоблачили схему, в которой участвовали сотрудники ГФС. По версии следствия, таможенники покрывали деятельность теневого рынка торговли налоговыми кредитами и получали за эти "услуги" процент.

"Роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам. В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости", - пояснила первый замдиректора ГБР.

По оценкам ГБР, указанная схема нанесла государству 190 млн грн ущерба.

Досудебное расследование продолжается.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК. 

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