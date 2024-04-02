Гендиректора амстердамского "Аякса" увольняют из-за инсайдерской торговли акциями

Это уже третий крупный скандал среди руководства "Аякса" за последние два года

Фото: ajax.nl

Руководство футбольного клуба "Аякс" (Амстердам) отстранило от должности гендиректора Алекса Кроеса и готовит его увольнение из-за инсайдерской торговли акциями. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Клуб утверждает, что Кроес, который также был председателем исполнительного совета "Аякса", приобрел более 17 000 акций клуба за неделю до того, как было объявлено о его назначении на пост гендиректора в августе 2023 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Время покупки акций указывает на инсайдерскую торговлю. Публичная компания не может мириться с таким нарушением закона, особенно если речь идет о генеральном директоре", — говорится в заявлении футбольного клуба.

Наблюдательный совет клуба запросил внешнюю юридическую консультацию, чтобы получить подтверждение об инсайдерской торговле Кроеса. Инсайдерская торговля в Нидерландах является уголовным преступлением.

Голландская государственная телекомпания NOS сообщила, что Кроес отказывается покидать клуб и будет добиваться расследования от Управления по финансовым рынкам Нидерландов.

"Аякс" за последние годы несколько раз попадал в управленческие скандалы.

В 2023-м "Аякс" уволил своего директора по футбольным вопросам Свена Мислинтата после расследования предполагаемого конфликта интересов, возникшего в результате трансфера защитника.

Мислинтат стал преемником директора Марка Овермарса, которому пришлось уйти в отставку в 2022 году из-за неуместных сообщений, отправленных нескольким сотрудницам.

Согласно заявлению клуба обязанности Кроеса возьмут на себя другие члены совета директоров. В ближайшее время клуб проведет внеочередное общее собрание акционеров.

21 декабря 2023 года у Суперлиги футбольных клубов появился второй шанс: суд обвинил ФИФА в нарушении закона.

16 февраля 2024 года американский миллионер купил у китайского бизнесмена английский футбольный клуб.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте