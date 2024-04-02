Гендиректора амстердамського "Аякса" звільняють через інсайдерську торгівлю акціями

Це вже третій скандал серед керівництва "Аякса" за останні два роки

Фото: ajax.nl

Керівництво футбольного клубу "Аякс" (Амстердам) усунуло з посади гендиректора Алекса Кроєса і готує його звільнення через інсайдерську торгівлю акціями. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Клуб стверджує, що Кроєс, який також був головою виконавчої ради "Аякса", придбав понад 17 000 акцій клубу за тиждень до того, як було оголошено про його призначення на посаду гендиректора у серпні 2023 року.

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"Час купівлі акцій вказує на інсайдерську торгівлю. Публічна компанія не може миритися з таким порушенням закону, особливо якщо йдеться про генерального директора", – йдеться в заяві футбольного клубу.

Наглядова рада клубу запросила зовнішню юридичну консультацію, щоб отримати підтвердження про інсайдерську торгівлю Кроєса. Інсайдерська торгівля в Нідерландах є кримінальним злочином.

Голландська державна телекомпанія NOS повідомила, що Кроєс відмовляється залишати клуб і вимагає розслідування від Управління фінансових ринків Нідерландів.

"Аякс" за останні роки кілька разів потрапляв в управлінські скандали.

2023-го "Аякс" звільнив свого директора з футбольних питань Свена Міслінтата після розслідування ймовірного конфлікту інтересів, що виник у результаті трансферу захисника.

Міслінтат став наступником директора Марка Овермарса, якому довелося піти у відставку у 2022 році через недоречні повідомлення, відправлені кільком співробітницям.

Згідно із заявою клубу обов'язки Кроєса візьмуть на себе інші члени ради директорів. Найближчим часом клуб проведе позачергові загальні збори акціонерів.

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