Германия предоставляет Украине 200 млн евро экстренной зимней помощи

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Киеве 4 ноября. Скриншот видео

Германия предоставит Украине 200 миллионов евро гуманитарной помощи перед зимним сезоном. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

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"Мы увеличиваем объем нашей гуманитарной поддержки на дополнительные 200 миллионов евро для оказания экстренной помощи в зимний период. Это позволит обеспечить дома теплом, даже если они не подключены к централизованному отоплению. Кроме того, будут предоставлены генераторы для поддержки теплоснабжения зимой", – отметила Бербок.

Она подчеркнула, что Германия принимает участие в предоставлении пакета помощи в 37 млрд евро и является самым большим донором Украины.

Также немецкая дипломат подчеркнула важность усиления противовоздушной обороны Украины и подтвердила, что Германия будет работать в составе международной коалиции для укрепления украинской ПВО.

Бербок добавила, что обсудила с Сибигой сотрудничество в сфере производства дронов.

"Если Германия может помочь с дронами, это будет лучшая защита для нас самих", – подытожила она.