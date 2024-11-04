Германия предоставляет Украине 200 млн евро экстренной зимней помощи
Германия предоставит Украине 200 миллионов евро гуманитарной помощи перед зимним сезоном. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.
"Мы увеличиваем объем нашей гуманитарной поддержки на дополнительные 200 миллионов евро для оказания экстренной помощи в зимний период. Это позволит обеспечить дома теплом, даже если они не подключены к централизованному отоплению. Кроме того, будут предоставлены генераторы для поддержки теплоснабжения зимой", – отметила Бербок.
Она подчеркнула, что Германия принимает участие в предоставлении пакета помощи в 37 млрд евро и является самым большим донором Украины.
Также немецкая дипломат подчеркнула важность усиления противовоздушной обороны Украины и подтвердила, что Германия будет работать в составе международной коалиции для укрепления украинской ПВО.
Бербок добавила, что обсудила с Сибигой сотрудничество в сфере производства дронов.
"Если Германия может помочь с дронами, это будет лучшая защита для нас самих", – подытожила она.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утром 4 ноября прибыла с неанонсированным визитом в Киев.