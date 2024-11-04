Німеччина надає Україні 200 млн євро екстреної зимової допомоги
Німеччина надасть Україні 200 мільйонів євро гуманітарної допомоги перед зимовим сезоном. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.
"Ми збільшуємо обсяг нашої гуманітарної підтримки на додаткові 200 мільйонів євро для надання екстреної допомоги в зимовий період. Це дозволить забезпечити домівки теплом, навіть якщо вони не підключені до централізованого опалення. Крім того, будуть надані генератори для підтримки теплопостачання взимку", – зазначила Бербок.
Вона наголосила, що Німеччина бере участь у представленні пакета допомоги у 37 млрд євро і є найбільшим донором України.
Також німецька дипломатка підкреслила важливість посилення протиповітряної оборони України й підтвердила, що Німеччина працюватиме у складі міжнародної коаліції для зміцнення української ППО.
Бербок додала, що обговорила з Сибігою співпрацю у сфері виробництва дронів.
"Якщо Німеччина може допомогти з дронами, це буде найкращий захист для нас самих", – підсумувала вона.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вранці 4 листопада прибула з неанонсованим візитом до Києва.