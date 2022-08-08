Германия решила ускорить выделение 8 млрд евро помощи Украине

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что его страна будет способствовать скорейшему получению Украиной следующих 8 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС и возьмет на себя лидерство в этом процессе. Об этом министр сообщил в телефонном разговоре с премьер-министром Денисом Шмыгалем, передает пресс-служба Кабмина.

В начале августа в Офисе президента заявляли, что некоторые страны ЕС, в частности Германия, блокируют рассмотрение вопроса о получении Украиной 8 млрд евро макрофинансовой помощи.

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Также Кристиан Линднер заверил, что Германия поддерживает начатые правительством Украины процедуры по отсрочке выплаты долгов и усилия в направлении создания специальной программы с МВФ.

По словам Дениса Шмыгаля на прошлой неделе Украина подала официальное предложение Международному валютному фонду по созданию новой специальной программы МВФ.

"В пятницу письмо было отправлено главе Фонда. Рассчитываем получить соответствующую помощь от МВФ уже в ноябре-декабре этого года", – сказал премьер.

Линднер и Шмыгаль также обсудили вопросы восстановления инфраструктуры и сетей в Украине, а также закупки газа на осенне-зимний период.

Украинский премьер передал благодарность канцлеру Олафу Шольцу за инициативу проведения в октябре конференции стран G7 по восстановлению Украины.

Германия уже предоставила Украине 300 млн евро кредитной и 1 млрд евро грантовой помощи.

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Роман Брыль

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