Германия выделила дополнительно 17 млн евро на жилье внутренне перемещенным украинцам
Правительство Германии чрез банк KfW выделило дополнительный грант в 17 млн евро на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
За эти деньги в 2024 году планируется выдать около 400 новых льготных жилищных кредитов.
Выделенные средства — вторая часть проекта льготных жилищных кредитов для ВПЛ.
Первая была реализована в 2021-2022 годах на сумму 25,5 млн евро.
"Новый грант является составной частью немецко-украинского сотрудничества для развития, общая сумма которого только в 2023 году составила более 600 млн евро", – прокомментировал постоянный заместитель посла Германии в Украине Тим Пранге.
По словам вице-премьер-министра Ирины Верещук, проект по предоставлению льготных ипотек для ВПЛ работает уже несколько лет и "хорошо себя показал".
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