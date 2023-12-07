Германия выделила дополнительно 17 млн евро на жилье внутренне перемещенным украинцам

Проект льготных ипотек для ВПЛ работает уже несколько лет

Фото: Минреинтеграции/telegram

Правительство Германии чрез банк KfW выделило дополнительный грант в 17 млн евро на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

За эти деньги в 2024 году планируется выдать около 400 новых льготных жилищных кредитов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Выделенные средства — вторая часть проекта льготных жилищных кредитов для ВПЛ.

Первая была реализована в 2021-2022 годах на сумму 25,5 млн евро.

"Новый грант является составной частью немецко-украинского сотрудничества для развития, общая сумма которого только в 2023 году составила более 600 млн евро", – прокомментировал постоянный заместитель посла Германии в Украине Тим Пранге.

По словам вице-премьер-министра Ирины Верещук, проект по предоставлению льготных ипотек для ВПЛ работает уже несколько лет и "хорошо себя показал".

30 октября 2023 года Германия выделила 50 млн евро на финансирование украинского бизнеса по программе 5-7-9%.

6 декабря Германия и ЕИБ выделили 20 млн евро украинским общинам на возобновляемую энергетику.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости