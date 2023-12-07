Німеччина виділила додатково 17 млн євро на житло внутрішньо переміщеним українцям

Проєкт пільгових іпотек для ВПО працює вже кілька років

Фото: Мінреінтеграції/telegram

Уряд Німеччини через банк KfW виділив додатковий грант в 17 млн євро на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

За ці гроші у 2024 році планується видати близько 400 нових пільгових житлових кредитів.

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Виділені кошти – друга частина проєкту пільгових житлових кредитів для ВПО.

Першу було реалізовано у 2021-2022 роках на суму 25,5 млн євро.

"Новий грант є складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році становила понад 600 млн євро", – прокоментував постійний заступник посла Німеччини в Україні Тім Пранге.

За словами віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук, проєкт з надання пільгових іпотек для ВПО працює вже кілька років і "гарно себе показав".

30 жовтня 2023 року Німеччина виділила 50 млн євро на фінансування українського бізнесу за програмою 5-7-9%.

6 грудня Німеччина та ЄІБ виділили 20 млн євро українським громадам на відновлювану енергетику.

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