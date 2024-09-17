Германия выделит Украине дополнительно 100 млн евро помощи на зиму

В Германии считают, что Россия постарается зимой сделать жизнь людей в Украине максимально ужасной

Фото: Анналена Бербок (Фото: Atef Safadi/EPA)

Германия предоставит Украине дополнительно 100 млн евро помощи на зимний период. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Молдову, сообщает агентство Reuters.

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Россия снова планирует "зимнюю войну с целью сделать жизнь людей в Украине максимально ужасной", — цитирует агентство заявление Бербок перед министерской конференцией в Кишиневе.

Министр не уточнила, когда поступит эта помощь Украине и на что будут потрачены деньги.

Ранее, в августе Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала мир помочь Украине пережить зиму. Она представила план из шести пунктов, на чем именно необходимо сконцентрировать помощь. В основном они касаются преодоления дефицита электроэнергии.

В сентябре Конфедерация финской промышленности приступила к сбору пожертвований на энергетическое оборудование и технику для Украины. Кампания направлена на то, чтобы помочь украинцам пережить предстоящую зиму, поддержав производство энергии и работу электросетей.

Также Еврокомиссия объявила о выделении Украине 35 млн евро для защиты уязвимых слоев населения зимой. Финансирование ЕС направлено на ремонт поврежденных зданий, обеспечение электроэнергией и отоплением украинцев.