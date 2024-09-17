Германия выделит Украине дополнительно 100 млн евро помощи на зиму
Германия предоставит Украине дополнительно 100 млн евро помощи на зимний период. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Молдову, сообщает агентство Reuters.
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Россия снова планирует "зимнюю войну с целью сделать жизнь людей в Украине максимально ужасной", — цитирует агентство заявление Бербок перед министерской конференцией в Кишиневе.
Министр не уточнила, когда поступит эта помощь Украине и на что будут потрачены деньги.
Ранее, в августе Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала мир помочь Украине пережить зиму. Она представила план из шести пунктов, на чем именно необходимо сконцентрировать помощь. В основном они касаются преодоления дефицита электроэнергии.
В сентябре Конфедерация финской промышленности приступила к сбору пожертвований на энергетическое оборудование и технику для Украины. Кампания направлена на то, чтобы помочь украинцам пережить предстоящую зиму, поддержав производство энергии и работу электросетей.
Также Еврокомиссия объявила о выделении Украине 35 млн евро для защиты уязвимых слоев населения зимой. Финансирование ЕС направлено на ремонт поврежденных зданий, обеспечение электроэнергией и отоплением украинцев.
- 10 сентября в Кабмине заявили, что рассчитывают на увеличение импорта электроэнергии из ЕС до зимы.