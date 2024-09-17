Німеччина надасть Україні додатково 100 млн євро допомоги на зиму

У Німеччині вважають, що Росія намагатиметься взимку зробити життя людей в Україні максимально жахливим

Фото: Анналена Бербок (Фото: Atef Safadi/EPA)

Німеччина надасть Україні додатково 100 млн євро допомоги на зимовий період. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Молдови, повідомляє агентство Reuters.

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Росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні максимально жахливим", – цитує агентство заяву Бербок перед міністерською конференцією в Кишиневі.

Міністерка не уточнила, коли надійде ця допомога Україні та на що будуть витрачені гроші.

Раніше, у серпні Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала світ допомогти Україні пережити зиму. Вона представила план із шести пунктів, на чому саме необхідно сконцентрувати допомогу. В основному вони стосуються подолання дефіциту електроенергії.

У вересні Конфедерація фінської промисловості розпочала збір пожертв на енергетичне обладнання та техніку для України. Кампанія спрямована на те, щоб допомогти українцям пережити зиму, підтримавши виробництво енергії та роботу електромереж.

Також Єврокомісія оголосила про виділення Україні 35 млн євро для захисту вразливих верств населення взимку. Фінансування ЄС спрямоване на ремонт пошкоджених будівель, забезпечення електроенергією та опаленням українців.