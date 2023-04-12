Гетманцев о 30 000 грн военным: Поддержим, если найдем деньги

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что для возврата надбавок военным в размере 30 000 грн нужно принимать изменения в государственный бюджет на 2023 год с соответствующими компенсаторами. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода в среду.

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Он считает, что их должен подготовить депутат Дмитрий Разумков как автор поправки.



"Я обращаюсь к Дмитрию Разумкову: мы ожидаем от него изменения в государственный бюджет. Я хочу увидеть от него расчеты. И хочу увидеть от министра финансов также расчеты по выполнению этой поправки. Если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим", – сказал Гетманцев.

По его словам, возвращение надбавок стоит 154 млрд грн в год, для которых нужны компенсаторы.

"Чтобы что-то потратить, нужно это что-то где-то взять. Потому что есть такая дисциплина, как математика, которую сложно отменить законами Верховной Рады", – сказал Гетманцев.

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Он предполагает, что такими источниками могут быть повышение налогов или печать денег, что приведет к инфляции. Поэтому глава финансового комитета обвиняет Разумкова в "махровом политиканстве" и лукавстве.

"Если бы человек хотел решить ситуацию, он бы подал изменения [...] в закон о государственном бюджете и предусмотрел там сбалансированную поправку", – сказал депутат.

Разумков свое видение денежной стороны этого вопроса изложил в блоге на Украинской правде.

Он считает, что в бюджете деньги уже сейчас.

"О нехватке средств никто из чиновников не говорил до февраля 2023 года. В госбюджет-2023 закладывалось финансирование всего сектора безопасности и обороны на весь год, в том числе зарплаты защитникам. Недавними изменениями в бюджет расходы на безопасность и оборону были увеличены еще на 518 млрд грн", – заявил Разумков.

С 1 февраля 2023 года 30 000 грн надбавки, действовавшие с начала полномасштабного вторжения, забрали у военных и работников МВД, не находящихся в зоне боевых действий.

10 апреля Рада поддержала поправку к законопроекту №8312, предусматривающему возвращение военным надбавки в 30 000 гривен.

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Андрій Водяний

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