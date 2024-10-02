Гетманцев объяснил исключение предметов роскоши из законопроекта о налогах: три аргумента

Фото: NV / YouTube

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, почему из законопроекта о повышении налогов убрали налогообложение операций с предметами роскоши. Во время мероприятия "Диалоги с NV о будущем. Бизнес и война" он привел три основных аргумента.

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"Перечень этих операций – это неисчерпаемая дискуссия. Почему автомобили являются роскошью, а шубы – нет. Или почему роскошью является мобильная связь, когда она уже давно не роскошь?" – сказал депутат.

Он считает, что в такой ситуации всегда кто-то останется обиженным, а кто-то извлечет выгоду.

Во-вторых, депутаты сочли непонятными предложенные ставки налогообложения.

"Почему ювелирка должна была, по версии Минфина, платить 30%, автомобили – 15%, квартиры – 5%. Почему пять, почему не двадцать пять? Никакой аргументации не было и на самом деле не может быть", — сказал Гетманцев.

"И третий аргумент – это небольшой фискальный эффект. Мы получаем небольшой фискальный эффект в размере 3-4 млрд грн при достаточно большой группе недовольных", – сказал депутат.

Он считает, что "мощных" налоговых инструментов для быстрого и более-менее справедливого сбора большой суммы денег у государства только два: военный сбор или налог на добавленную стоимость. Пока избрали путь повышения военного сбора с 1,5% до 5%, но Гетманцев предположил, что стоило бы повысить оба налога.