Гетманцев пояснив виключення предметів розкоші з законопроєкту про податки: три аргументи

Фото: NV / YouTube

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, чому з законопроєкту про підвищення податків прибрали оподаткування операцій з предметами розкоші. Під час заходу "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна" він навів три основні аргументи.

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"Перелік цих операцій – це невичерпна дискусія. Чому автомобілі є розкішшю, а шуби – ні. Або чому розкішшю є мобільний зв'язок, коли він уже давно не розкіш?" – сказав депутат.

Він вважає, що у такій ситуації завжди хтось залишиться ображеним, а хтось отримає вигоду.

По-друге, депутати визнали незрозумілими запропоновані ставки оподаткування.

"Чому ювелірка повинна була, за версією Мінфіну, платити 30%, автомобілі – 15%, квартири – 5%. Чому п'ять, чому не двадцять п'ять? Ніякої аргументації не було і насправді не може бути", – сказав Гетманцев.

"І третій аргумент – це невеликий фіскальний ефект. Ми отримуємо невеликий фіскальний ефект в розмірі 3-4 млрд грн при достатньо великій групі незадоволених", – сказав депутат.

Він вважає, що "потужних" податкових інструментів для швидкого і більш-менш справедливого збору великої суми грошей у держави тільки два: військовий збір або податок на додану вартість. Поки що обрали шлях підвищення військового збору з 1,5% до 5%, але Гетманцев припустив, що варто було б підвищити обидва податки.