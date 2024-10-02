Гетманцев пояснив виключення предметів розкоші з законопроєкту про податки: три аргументи
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, чому з законопроєкту про підвищення податків прибрали оподаткування операцій з предметами розкоші. Під час заходу "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна" він навів три основні аргументи.
"Перелік цих операцій – це невичерпна дискусія. Чому автомобілі є розкішшю, а шуби – ні. Або чому розкішшю є мобільний зв'язок, коли він уже давно не розкіш?" – сказав депутат.
Він вважає, що у такій ситуації завжди хтось залишиться ображеним, а хтось отримає вигоду.
По-друге, депутати визнали незрозумілими запропоновані ставки оподаткування.
"Чому ювелірка повинна була, за версією Мінфіну, платити 30%, автомобілі – 15%, квартири – 5%. Чому п'ять, чому не двадцять п'ять? Ніякої аргументації не було і насправді не може бути", – сказав Гетманцев.
"І третій аргумент – це невеликий фіскальний ефект. Ми отримуємо невеликий фіскальний ефект в розмірі 3-4 млрд грн при достатньо великій групі незадоволених", – сказав депутат.
Він вважає, що "потужних" податкових інструментів для швидкого і більш-менш справедливого збору великої суми грошей у держави тільки два: військовий збір або податок на додану вартість. Поки що обрали шлях підвищення військового збору з 1,5% до 5%, але Гетманцев припустив, що варто було б підвищити обидва податки.
- Законопроєкт №11416-д про підвищення податків пройшов перше читання 17 вересня, він передбачає збільшення доходів бюджету на 58 млрд грн цього року та 137 млрд – наступного.
- Основну суму принесуть підвищення військового збору з 1,5% до 5% та збільшення податку на прибуток для банків із 25% до 50%.