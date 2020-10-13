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Гетманцев успокоил украинцев: Доллар в этом году не превысит 32 грн

13.10.2020, 12:13
Гетманцев успокоил украинцев: Доллар в этом году не превысит 32 грн - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявляет, что сейчас нет обстоятельств, которые предусматривают рост доллара до 32-33 грн в этом году. Об этом он заявил в интервью ТСН.

"Во-первых, пик выплат мы прошли. Во-вторых, у нас нет ни одного макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении на гривню", – отметил Гетманцев.

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Также нардеп от Слуги народа заверил – печатать деньги власть не будет, и курс не собирается прыгать.

"Никаких оснований говорить, что курс будет прыгать, нет. В чем тут есть нюанс? НБУ не таргетирует курс, не таргетирует инфляцию. По его подсчетам, инфляция у нас 4,5% к концу года. Это не катастрофа. И это абсолютно не будет иметь какого-то катастрофического влияния на курс. И НБУ, давайте отдадим ему должное, очень быстро реагирует на волатильность на валютном рынке", – сказал нардеп.

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  • 13 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6,1 коп и составляет 28,165 грн. Курс продажи вырос на 3,8 коп – до 28,4375 грн.
  • Прогноз курса до 16 октября читайте тут.

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Наталия Софиенко
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