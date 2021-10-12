Глава МВФ Георгиева чуть не лишилась должности из-за скандала с рейтингом Doing Business

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) не счел убедительными доказательства причастности нынешнего директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой к манипуляции данными рейтинга Doing Business 2018. Об этом говорится в пресс-релизе МФВ.

"Рассмотрев все представленные доказательства, исполнительный совет подтверждает свою полную уверенность в способности директора-распорядителя продолжать эффективно выполнять свои обязанности", – говорится в заявлении. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Исполнительный совет высказал вотум доверия Георгиевой после рассмотрения финального расследования юридической фирмы WilmerHale о действиях руководства Всемирного банка при подготовке рейтинга стран Doing Business 2018 года.

В релизе говорится, что совет провел восемь заседаний по данному вопросу, а также два раза детально обсуждал с WilmerHale и Кристалиной Георгиевой представленную в расследовании информацию.

Во время подготовки Doing Business 2018 Кристалина Георгиева возглавляла Всемирный банк (ВБ), который публиковал данный ежегодный рейтинг. По мнению юристов WilmerHale, Георгиева могла оказывать давление на сотрудников ВБ, чтобы те "улучшили" показатели инвестиционной привлекательности Китая в Doing Business.

Это якобы могло способствовать увеличению доли Китая в капитале ВБ.

В итоге исполнительный совет МВФ посчитал, что информация, представленная в ходе расследования, "...не убедительно продемонстрировала, что директор-распорядитель играла ненадлежащую роль в отношении отчета Doing Business за 2018 год, когда она была генеральным директором Всемирного банка", - говорится в заявлении.

В июне 2020 года Всемирный банк признал, что в Doing Business 2018 и 2020 использовались некорректные данные, после чего банк приостановил выпуск следующего рейтинга и инициировал серию аудитов показателей и методологии.

Doing Business считался индикатором благоприятности ведения бизнеса в той или иной стране. Высокая позиция страны в рейтинге означает, что нормативно-правовые условия более благоприятны для созданий и функционирования местной компании. Совокупный показатель страны в Doing Business составляется по 10 темам, каждая из которых состоит из нескольких индикаторов. 29 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что в 2021 году Украина может подняться в рейтинге Doing Business как минимум на 10 позиций. Министерство экономки считало, что прогресс Украины в Doing Business 2021 будет плюс 20 позиций.

28 августа 2020 года Всемирный банк перенес на неопределенный срок публикацию рейтинга Doing Business из-за обнаруженных нарушений при сборе и изменении данных. 16 сентября 2021 года Всемирный банк принял решение прекратить публикацию Doing Business. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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