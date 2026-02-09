Глава МВФ не видит угрозы доллару из-за курсовых колебаний

Директор МВФ отвергла опасения по поводу ослабления американской валюты, несмотря на наибольшее падение индекса доллара с 2017 года

Фото: EPA / Gian Ehrenzeller

Кристалина Георгиева призвала не преувеличивать значение падения доллара в течение прошлого года и подчеркнула, что американская валюта сохранит ведущую роль в мировой финансовой системе. Об этом сообщает Bloomberg.

Директор МВФ выступила с этими комментариями в понедельник на конференции по вопросам развивающихся рынков в Аль-Уле, Саудовская Аравия.

Ее заявления прозвучали на фоне заметного ослабления американской валюты: индекс доллара Bloomberg в прошлом году снизился на 8,1% – это самый плохой показатель с 2017 года. В 2026-м падение продолжилось, достигнув еще 1,3%.

"Нам не следует увлекаться краткосрочными колебаниями обменного курса. Я не вижу изменений в роли доллара в ближайшее время", – подчеркнула Георгиева в интервью Bloomberg Television.

Падение доллара вызвано несколькими факторами: тарифной политикой администрации Трамп, ухудшением фискальной дисциплины американского правительства и растущей осторожностью международных инвесторов.

Китайские регуляторы посоветовали финансовым учреждениям сократить владение казначейскими облигациями США из-за рисков концентрации и волатильности рынка.

Георгиева отметила, что более слабый доллар может быть даже полезен для стран с развивающимися рынками, поскольку уменьшает стоимость обслуживания их внешних долгов в долларах.

"Те, кто одалживает в долларе США, теперь будут платить меньше", – пояснила она.