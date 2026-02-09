Глава МВФ не видит угрозы доллару из-за курсовых колебаний
Кристалина Георгиева призвала не преувеличивать значение падения доллара в течение прошлого года и подчеркнула, что американская валюта сохранит ведущую роль в мировой финансовой системе. Об этом сообщает Bloomberg.
Директор МВФ выступила с этими комментариями в понедельник на конференции по вопросам развивающихся рынков в Аль-Уле, Саудовская Аравия.
Ее заявления прозвучали на фоне заметного ослабления американской валюты: индекс доллара Bloomberg в прошлом году снизился на 8,1% – это самый плохой показатель с 2017 года. В 2026-м падение продолжилось, достигнув еще 1,3%.
"Нам не следует увлекаться краткосрочными колебаниями обменного курса. Я не вижу изменений в роли доллара в ближайшее время", – подчеркнула Георгиева в интервью Bloomberg Television.
Падение доллара вызвано несколькими факторами: тарифной политикой администрации Трамп, ухудшением фискальной дисциплины американского правительства и растущей осторожностью международных инвесторов.
Китайские регуляторы посоветовали финансовым учреждениям сократить владение казначейскими облигациями США из-за рисков концентрации и волатильности рынка.
Георгиева отметила, что более слабый доллар может быть даже полезен для стран с развивающимися рынками, поскольку уменьшает стоимость обслуживания их внешних долгов в долларах.
"Те, кто одалживает в долларе США, теперь будут платить меньше", – пояснила она.
- 19 января Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мировой экономики на 2026 год до 3,3% – на 0,2 процентных пункта больше, чем предполагалось в октябре.
