Очільниця МВФ не бачить загрози для долара через курсові коливання

Фото: EPA / Gian Ehrenzeller

Крісталіна Георгієва закликала не перебільшувати значення падіння долара впродовж минулого року і наголосила, що американська валюта збереже провідну роль у світовій фінансовій системі. Про це повідомляє Bloomberg.

Директорка МВФ виступила з цими коментарями в понеділок на конференції з питань ринків, що розвиваються, в Аль-Улі, Саудівська Аравія.

Її заяви прозвучали на тлі помітного ослаблення американської валюти: індекс долара Bloomberg минулого року знизився на 8,1% – це найгірший показник з 2017 року. У 2026-му падіння продовжилося, сягнувши ще 1,3%.

"Нам не слід захоплюватися короткостроковими коливаннями обмінного курсу. Я не бачу змін у ролі долара найближчим часом", – підкреслила Георгієва в інтерв'ю Bloomberg Television.

Падіння долара викликане кількома чинниками: тарифною політикою адміністрації Трампа, погіршенням фіскальної дисципліни американського уряду і зростанням обережності міжнародних інвесторів.

Китайські регулятори порадили фінансовим установам скоротити володіння казначейськими облігаціями США через ризики концентрації та волатильність ринку.

Георгієва зазначила, що слабший долар може бути навіть корисним для країн з ринками, що розвиваються, оскільки зменшує вартість обслуговування їхніх зовнішніх боргів у доларах.

"Ті, хто позичає в доларі США, тепер платитимуть менше", – пояснила вона.