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Глава НБУ Смолий прокомментировал возможность своей отставки

Глава НБУ Смолий прокомментировал возможность своей отставки
18.05.2020, 09:15

Смолий напомнил, что председателя Нацбанка назначает и увольняет президент, а утверждает Верховная Рада

По закону каденция действующего главы Национального банка завершается в 2025 году. Об этом председатель НБУ Яков Смолий рассказал в интервью ВВС.

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"У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще время и много задач, которые мы должны осуществить", - сказал глава Нацбанка в ответ на вопрос о возможной отставке.

Он отметил, что закон предусматривает срок каденции для главы НБУ семь лет. Кроме того есть перечень оснований, на основании которых может председателя Нацбанка могут сменить.

"Председатель Национального банка назначается и увольняется по представлению президента, а утверждается Верховной Радой", - уточнил Смолий.

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  • В марте появилась информация, что Смолий готов добровольно уйти с поста главы НБУ. Среди вероятных кандидатов на этот пост называли экс-главу Райффайзен Банка Аваль Владимира Лавренчука, члена Совета НБУ и экс-замглавы банка Финансы и Кредит Елену Щербакову, главу Укргазбанка Кирилла Шевченко и главу Совета НБУ Богдана Данилишина.

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Анна Андреева
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Яков Смолий НБУ глава нбу
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