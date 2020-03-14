Названы четыре кандидата на должность главы НБУ вместо Смолия - ЗН

Глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий готов добровольно сложить полномочия, а на его место есть четыре кандидата. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе президента (ОПУ).

В шорт-листе ОПУ - экс-глава Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук, член Совета НБУ и экс-замглавы банка Финансы и Кредит Елена Щербакова, глава Укргазбанка Кирилл Шевченко и глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

По словам источника, если Украина продолжит сотрудничество с МВФ, то наиболее вероятным кандидатом будет Лавренчук. В противном случае НБУ, скорее всего, возглавит Щербакова, “кандидатура которой смущает МВФ из-за ее возможной связи с бывшими владельцами ПриватБанка”.

Данилишина, по словам источника, на пост главы Нацбанка в ОПУ продвигают Сергей Шефир и Сергей Трофимов.

Срок полномочий Смолия заканчивается в 2025 году.