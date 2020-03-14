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Названы четыре кандидата на должность главы НБУ вместо Смолия - ЗН

Названы четыре кандидата на должность главы НБУ вместо Смолия - ЗН
14.03.2020, 15:22

По данным ЗН, в списке вероятных кандидатов на главу НБУ - экс-глава Аваля Лавренчук и Елена Щербакова из Совета НБУ. Ее кандидатура смущает МВФ

Глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий готов добровольно сложить полномочия, а на его место есть четыре кандидата. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе президента (ОПУ).

В шорт-листе ОПУ - экс-глава Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук, член Совета НБУ и экс-замглавы банка Финансы и Кредит Елена Щербакова, глава Укргазбанка Кирилл Шевченко и глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

По словам источника, если Украина продолжит сотрудничество с МВФ, то наиболее вероятным кандидатом будет Лавренчук. В противном случае НБУ, скорее всего, возглавит Щербакова, “кандидатура которой смущает МВФ из-за ее возможной связи с бывшими владельцами ПриватБанка”.

Данилишина, по словам источника, на пост главы Нацбанка в ОПУ продвигают Сергей Шефир и Сергей Трофимов.

Срок полномочий Смолия заканчивается в 2025 году.

Кучук Марина
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Яков Смолий Владимир Лавренчук Елена Щербакова Богдан Данилишин﻿ Кирилл Шевченко глава нбу
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