Экс-глава Райффайзен Банка Аваль хочет поработать в госбанках

Уходящий в отставку председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук заинтересован в работе в наблюдательном совете одного из государственных банков. Об этом он рассказал в интервью НВ Бизнес.

"Эта перспектива в профессиональном смысле представляется интересной: новая модель корпоративного управления, высокие ожидания, отсутствие или ограниченное количество хороших эффективных примеров ... есть поле для профессионального поиска, создания, внедрения", - сказал он.

При этом Лавренчук подчеркнул, что его интересует только работа в набсовете, но не главой правления.

"Я председателем правления уже был длительное время, поэтому я как раз настроен на другое. Но в любом случае мой опыт, в той или иной форме, может быть полезным. Я с радостью поделюсь знаниями и умениями", - сообщил топ-менеджер Аваля.

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