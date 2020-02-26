Глава ПриватБанка: Есть реальный риск, что банк вернут Коломойскому

Глава ПриватБанка Петр Крумханзл считает, что существует "реальный риск" возврата банка к бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову или получения ими щедрой компенсации. Это может лишить Украину поддержки Международного валютного фонда (МВФ) и привести к кризису, сказал он Financial Times.

Издание поясняет, что для кредиторов Украины и иностранных инвесторов дело ПриватБанка стало индикатором искренности намерений президента Владимира Зеленского реформировать экономику и бороться с коррупцией.

По словам Крумханзла, если Киев не выполнит предварительные договоренности, достигнутые с МВФ в рамках новой программы на $5,5 млрд, то может не получить этих денег. Доверие к украинскому правительству будет подорвано, и инвесторы начнут выводить свои деньги из страны. Это будет ударом для финансового сектора, а также приведет к девальвации гривни.

Одна из таких договоренностей – принятие так называемого "антиколомойского" закона, который был изменен и сокращен в финансовом комитете Верховной Рады. Обсуждения итоговой версии законопроекта проходят совместно с экспертами МВФ, которые прибыли в Киев 19 февраля.

Под давлением западных доноров Зеленский заявлял, что поддерживает национализацию ПриватБанка, но он был менее категоричен в том, чтобы гарантировать, что ее нельзя повернуть вспять, говорится в статье.

"Я не уверен, что он [Зеленский] имеет правильную картину, потому что та картина, которую он имеет, исходит от окружающих его людей", - говорит глава ПриватБанка. FT напоминает, что до 11 февраля главой Офиса Зеленского был бывший адвокат Коломойского Андрей Богдан.

Крумханзл также назвал "гибридной войной" происходящее вокруг ПриватБанка и дела против него самого. Он рассказал, что в сентябре, когда вооруженная полиция пришла с обысками в главный офис банка в Днепре, она попыталась получить документы юридической фирмы Hogan Lovells, которая представляет ПриватБанк в Высоком суде Англии в деле против Коломойского-Боголюбова.

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