Глава центробанка Франции предупредил об "опасности", если дефицит бюджета превысит 5%

Фото: EPA / MICHAEL REYNOLDS

Франция может столкнуться с негативной реакцией рынков, если не получится снизить дефицит до уровня ниже 5% ВВП уже в следующем году, считает глава центрального банка страны Франсуа Виллеруа де Гало. Об этом он заявил в интервью Le Figaro.

"Если дефицит превысит 5%, Франция явно будет подвергать себя опасности. Очевидное спокойствие рынков, по моему опыту, может резко измениться", – заявил он.

Как отметило издание со ссылкой на данные французского центробанка, регулятор ожидает роста ВВП в 2025 году на 0,9% (предыдущий прогноз предусматривал 0,7%); рост в 2024 году составил 1,1%. В 2026 и 2027 годах ожидается рост до 1%, затем до 1,1% в 2028 году из-за восстановления потребления домохозяйств и частных инвестиций.

По словам Виллеруа де Гало, ситуация на рынках может измениться, если произойдет ряд событий, в частности конфликт с Европейским Союзом по фискальной политике, новые снижения кредитных рейтингов или выход хедж-фондов.

"Тем важнее избежать роста французских процентных ставок, ведь это скажется на бизнесе, а также на домохозяйствах через ипотечные кредиты", – сказал он.

В октябре рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Франции до "негативного" со "стабильного". Аналитики Fitch ожидают значительного дефицита, что приведет к резкому росту государственного долга – до 118,5% ВВП к 2028 году. Дефицит госбюджета Франции в 2024 году, по их оценке, должен увеличиться до 6,1% ВВП, что значительно превышает весенние прогнозы правительства и Fitch в 5,1% ВВП.