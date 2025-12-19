Глава центробанку Франції попередив про "небезпеку", якщо дефіцит бюджету перевищить 5%

Фото: EPA / MICHAEL REYNOLDS

Франція може зіткнутися з негативною реакцією ринків, якщо не вийде знизити дефіцит до рівня нижче 5% ВВП вже наступного року, вважає голова центрального банку країни Франсуа Віллеруа де Гало. Про це він заявив у інтерв'ю Le Figaro.

"Якщо дефіцит перевищить 5%, Франція явно наражатиме себе на небезпеку. Очевидний спокій ринків, за моїм досвідом, може різко змінитися", – заявив він.

Як зазначило видання з посиланням на дані французького центробанку, регулятор очікує зростання ВВП у 2025 році на 0,9% (попередній прогноз передбачав 0,7%); зростання у 2024 році становило 1,1%. У 2026 та 2027 роках очікується зростання до 1%, потім до 1,1% у 2028 році через відновлення споживання домогосподарств та приватних інвестицій.

За словами Віллеруа де Гало, ситуація на ринках може змінитися, якщо відбудеться низка подій, зокрема конфлікт із Європейським Союзом щодо фіскальної політики, нові зниження кредитних рейтингів або вихід хедж-фондів.

"Тим важливіше уникнути зростання французьких процентних ставок, адже це позначиться на бізнесі, а також на домогосподарствах через іпотечні кредити", – сказав він.

У жовтні рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз рейтингу Франції до "негативного" зі "стабільного". Аналітики Fitch очікують значного дефіциту, що призведе до різкого зростання державного боргу – до 118,5% ВВП до 2028 року. Дефіцит держбюджету Франції у 2024 році, за їхньою оцінкою, має збільшитися до 6,1% ВВП, що значно перевищує весняні прогнози уряду та Fitch у 5,1% ВВП.