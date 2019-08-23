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Глава Всемирного банка встретился с руководством НБУ

Глава Всемирного банка встретился с руководством НБУ
23.08.2019, 16:26

Представители ВБ и Нацбанка обсудили перспективы сотрудничества и укрепления финансового сектора Украины

Председатель Национального банка Яков Смолий и первый заместитель председателя Катерина Рожкова встретились с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, вице-президентом ВБ по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и директором ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Как сообщает пресс-служба НБУ, на встрече обсудили перспективы укрепления финансового сектора Украины. "Особое внимание уделили вопросам роста объемов кредитования частного сектора в стране и уменьшение доли неработающих кредитов в банковской системе", - говорится в сообщении.

Всемирный банк поддерживает в Украине проекты направленные на реформирование финсектора, усиление банковского надзора, укрепление надзорных функций НБУ, укрепление корпоративного управления госбанками, урегулирование проблемных кредитов.

Как отмечают в НБУ, Всемирный банк намерен и дальше сотрудничать с Нацбанком.

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Яков Смолий НБУ Всемирный банк Катерина Рожкова Сирил Мюллер Дэвид Малпасс
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