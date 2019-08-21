Глава Всемирного банка едет в Украину

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс приедет в Киев в четверг, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка в Украине.

Это первый визит Малпасса в Украину после его назначения 9 апреля на пост президента Группы Всемирного банка.

На 23 августа запланирована встреча Малпасса с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Малпасс встретится с министром финансов Оксаной Маркаровой, председателем Национального банка, мэрами родов, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.

Во время двухдневного визита Малпасс обсудит экономические реформы в Украине.