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Глава Всемирного банка едет в Украину

Глава Всемирного банка едет в Украину
21.08.2019, 09:29

Дэвид Малпасс приедет в Киев 22 августа

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс приедет в Киев в четверг, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка в Украине.

Это первый визит Малпасса в Украину после его назначения 9 апреля на пост президента Группы Всемирного банка.

На 23 августа запланирована встреча Малпасса с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Малпасс встретится с министром финансов Оксаной Маркаровой, председателем Национального банка, мэрами родов, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.

Во время двухдневного визита Малпасс обсудит экономические реформы в Украине.

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Всемирный банк Дэвид Малпасс
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