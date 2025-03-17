Госаудитслужбе заблокировали проверку госагрофирмы-банктрота с земельным банком в 14 500га

Агрофирма Нацакадемии аграрных наук с 2011 года находится в состоянии ликвидации и владеет 159 земельными участками

ГП "Научно-производственная опытная агрофирма “Научная” НААН. (Фото: Prozorro.Продажи)

Государствення аудиторская служба сообщила, что не смогла провести плановый финансовый аудит ГП "Научно-производственная опытная агрофирма "Научная" Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в Днепропетровской области. "Руководство агрофирмы в нарушение закона решило устроить обструкцию аудиторам, не допустив их на предприятие", — говорится в заявлении Госаудитслужбы.

Эта агрофирма уже 14 лет находится в состоянии ликвидации на основании судебного решения о признании ее банкротом и открытии ликвидационной процедуры от 29 августа 2011 года. Все это время агрофирму вели арбитражные управляющие.

В Госаудитслужбе утверждают, что НААН почти полностью потеряла контроль над своим предприятием: никаких доходов или поступлений Академия не получает. При этом в собственности агрофирмы, специализирующейся на выращивании зерновых, бобовых и масличных культур, – 159 земельных участков общей площадью 14 500 га, семь торговых марок, два объекта недвижимости, автотранспорт.

"Учитывая это, специалисты Госаудитслужбы собирались установить, как крупное государственное предприятие было доведено до упадка, кто может использовать его банкротство в собственных интересах и заинтересован в приватизации большого количества земельных участков", — объясняют в Госаудитслужбе.

Когда госаудиторы прибыли на предприятие, их не допустили к работе. В частности, главный бухгалтер предприятия отказалась подписывать направление и предоставить затребованные документы. Руководитель агрофирмы отсутствовал на рабочем месте.

В результате специалисты Госаудитслужбы составили Акт о невозможности проведения государственного финансового аудита. Аудиторы обратились в правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств.

Согласно данным Prozorro.Продажи, ГП "Научно-производственная опытная агрофирма "Научная" – объект малой приватизации, его выставляли на аукцион в феврале 2025 года по стартовой цене 3,7 млн грн. Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.