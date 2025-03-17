Держаудитслужбі заблокували перевірку держагрофірми-банкрута із земельним банком у 14 500 га

Агрофірма Нацакадемії аграрних наук з 2011 року є у стані ліквідації та володіє 159 земельними ділянками

ДП "Науково-виробнича дослідна агрофірма "Наукова" НААН. (Фото: Prozorro.Продажі)

Державна аудиторська служба повідомила, що не змогла провести плановий фінансовий аудит ДП "Науково-виробнича дослідна агрофірма "Наукова" Національної академії аграрних наук України (НААН) у Дніпропетровській області. "Керівництво агрофірми, порушуючи закон, вирішило влаштувати обструкцію аудиторам, не допустивши їх на підприємство", – йдеться в заяві Держаудитслужби.

Ця агрофірма вже 14 років є у стані ліквідації на підставі судового рішення про визнання її банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури від 29 серпня 2011 року. Весь цей час агрофірму вели арбітражні керуючі.

У Держаудитслужбі стверджують, що НААН майже повністю втратила контроль над своїм підприємством: жодних доходів чи надходжень Академія не отримує. Водночас у власності агрофірми, що спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових та олійних культур, – 159 земельних ділянок загальною площею 14 500 га, сім торгових марок, два об'єкти нерухомості, автотранспорт.

"З огляду на це фахівці Держаудитслужби збиралися встановити, як велике державне підприємство було доведено до занепаду, хто може використовувати його банкрутство у власних інтересах і зацікавлений у приватизації великої кількості земельних ділянок", — пояснюють у Держаудитслужбі.

Коли держаудитори прибули на підприємство, їх не допустили до роботи. Зокрема, головний бухгалтер підприємства відмовилася підписувати скерування та надати затребувані документи. Керівник агрофірми був відсутній на робочому місці.

У результаті фахівцями Держаудитслужби було складено Акт про неможливість проведення державного фінансового аудиту. Аудитори звернулися до правоохоронних органів для з'ясування всіх обставин.

За даними Prozorro.Продажі, ДП "Науково-виробнича дослідна агрофірма "Наукова" – об'єкт малої приватизації, його виставляли на аукціон у лютому 2025 року за стартовою ціною 3,7 млн грн. Аукціон не відбувся через відсутність учасників.