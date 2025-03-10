Годовая инфляция в Украине ускорилась до 13,4%. Дорожают яйца, дешевеет сахар — Госстат

В феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%

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Годовая инфляция в Украине в феврале ускорилась до 13,4% с 12,9% а январе. Данные опубликовала Государственна служба статистки.

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Инфляция на потребительском рынке в феврале 2025 года по сравнению с январем составила 0,8%, с начала года – 2%. Базовая инфляция в феврале по сравнению с январем составляла 0,7%, с начала года – 2%.

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего (на 3,5% и 3,4%) подорожали яйца и подсолнечное масло. На 1,9–0,6% выросли цены на макаронные изделия, фрукты, масло, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, молоко и молочные продукты, овощи, хлеб, мясо и мясопродукты.

В то же время на 0,4% подешевел сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2%.

Одежда и обувь подешевели на 3,1%, в частности, одежда – на 3,4%, обувь – на 2,7%.

Цены на транспорт выросли на 0,6% основном из-за подорожания топлива и смазочных масел и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 1,1%. В то же время на 0,9% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.