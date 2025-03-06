НБУ повысил учетную ставку до 15,5%, чтобы замедлить инфляцию

В НБУ прогнозируют, что инфляция будет расти в ближайшие месяцы, но замедлится со второй половины года

Фото: скриншот НБУ/Youtube

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п.п. до 15,5% годовых и скорректировать параметры операционного дизайна процентной политики. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Эти решения направлены на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до 5%. НБУ будет готов принять дополнительные монетарные меры в случае дальнейшего усиления рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий, говорится в заявлении Нацбанка.

Нацбанк, когда в конце января поднимал ставку на 1 п.п. до 14,5% годовых, предупреждал, что "потребуется дальнейшее усиление процентной политики для сдерживания ценового давления".

В начале февраля Госстат подтвердил ожидания Национального банка об ускорении инфляции в первые месяцы 2025 года – в январе годовая инфляция ускорилась до 12,9%. В декабре показатель инфляции был на уровне 12%, (11,2% в ноябре и 9,7% в октябре).

В НБУ прогнозируют, что инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния худших урожаев прошлого года и увеличения производственных затрат предприятий. В то же время принятые меры НБУ по усилению монетарной политики будут ограничивать фундаментальное ценовое давление, а поступление новых урожаев летом затормозит рост цен на продовольственные товары.

Инфляция должна вернуться на траекторию замедления во втором полугодии и снизиться до однозначного уровня в конце года, прогнозируют в Нацбанке.