НБУ підвищив облікову ставку до 15,5%, щоб сповільнити інфляцію

У НБУ прогнозують, що інфляція зростатиме найближчими місяцями, але сповільниться з другої половини року

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Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 в.п. до 15,5% річних та скоригувати параметри операційного дизайну процентної політики. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ці рішення спрямовуються на підтримку привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дозволить повернути інфляцію на траєкторію сталого сповільнення до 5%. НБУ буде готовий вжити додаткових монетарних заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань, йдеться у заяві Нацбанку.

Нацбанк, коли наприкінці січня підвищував ставку на 1 п.п. до 14,5% річних, попереджав, що "потрібне подальше посилення відсоткової політики для стримування цінового тиску".

На початку лютого Держстат підтвердив очікування Національного банку щодо прискорення інфляції у перші місяці 2025 року – у січні річна інфляція прискорилася до 12,9%. У грудні показник інфляції був на рівні 12% (11,2% у листопаді та 9,7% у жовтні).

У НБУ прогнозують, що інфляція зростатиме найближчими місяцями через подальший вплив гірших урожаїв минулого року та збільшення виробничих витрат підприємств. Водночас вжиті заходи НБУ щодо посилення монетарної політики обмежуватимуть фундаментальний ціновий тиск, а надходження нових урожаїв влітку загальмує зростання цін на продовольчі товари.

Інфляція має повернутися на траєкторію сповільнення у другому півріччі та знизитися до однозначного рівня наприкінці року, прогнозують у Нацбанку.