Goldman Sachs: Доллар продолжит снижаться в цене, даже если рецессии в США не будет

Фото: Depositphotos

Снижение курса доллара ожидается даже без замедления экономики США. Об этом заявил главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус в интервью Reuters.

По словам Хациуса, иностранным инвесторам может стать менее интересно вкладываться в американские активы, если доллар не будет снижаться в цене еще больше.

"Доллар до сих пор переоценен… Я ожидаю, что иностранные инвесторы будут менее охотно продолжать увеличивать долю США в своих портфелях", – заявил Хациус.

Читайте также Америка в тумане "величия". 100 дней Трампа в цифрах и фактах

По его словам, хотя США имеют преимущества по сравнению с Европой, в том числе более высокую производительность, их экономические позиции начинают постепенно ослабевать, что может ярче всего проявиться именно в валютном курсе.

Он отметил, что дефицит текущего счета платежного баланса США превышает $1 трлн, что означает, что страна полагается на иностранный спрос для финансирования торгового дефицита.

Но из-за того, что иностранные портфели уже имеют значительную долю американских активов, дальнейшее обеспечение потребностей в финансировании может оказаться проблемным без обесценивания доллара.

Индекс доллара уже снизился примерно на 9% с момента инаугурации президента США Дональда Трампа, что отчасти связано с его торговой политикой и тарифными угрозами.

Несмотря на растущие опасения по поводу возможной рецессии в США из-за протекционизма, Хациус считает, что доллар будет снижаться даже без этого.

"Если экономика замедлится еще больше, и [Федеральный резерв, – Ред.] снизит процентные ставки еще больше, это добавит аргументов... но я не строю аргументы в пользу обесценивания доллара на прогнозе рецессии или очень агрессивном снижении ставок, я думаю, что вы получите обесценивание доллара, даже если снижение ставок будет относительно умеренным", – подчеркнул Хациус.

Он также отметил, что ФРС могла бы уже сейчас рассматривать снижение ставок, если бы не влияние тарифов, повышающих инфляцию.

В Goldman Sachs ожидают, что рост ВВП США в первом квартале замедлится до 0,3% (после 2,4% в четвертом квартале 2024 года).

Прогноз на конец года – всего 0,5%. Банк также прогнозирует три понижения ставки ФРС по 0,25% – в июне, июле и сентябре.