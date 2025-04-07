Goldman Sachs повысил шансы на рецессию в США до 45% и снизил прогноз ВВП

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Одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире Goldman Sachs повысила прогноз по шансам на рецессию в США до 45% в течение следующих 12 месяцев. Об этом пишет NDTV World.

Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП в США на 2025 год с 1% до 0,5% и повысил 12-месячную вероятность рецессии с 35% до 45%.

Это следствие "резкого ухудшения финансовых условий, бойкотов со стороны иностранных потребителей и дальнейшего роста политической неопределенности, что, вероятно, приведет к большему снижению капитальных затрат, чем мы предполагали ранее", говорится в отчете.

В Goldman Sachs отметили, что их базовый прогноз по-прежнему основывается на предположении, что эффективная ставка тарифов в США вырастет в среднем на 15 процентных пунктов, что потребует значительного снижения тарифов, запланированных на 9 апреля.

В отчете говорится, что если большинство тарифов, введенных 9 апреля, вступят в силу, эффективная ставка тарифа вырастет примерно на 20 процентных пунктов.

"Если это произойдет, мы ожидаем изменить наш прогноз на рецессию", – добавили в Goldman Sachs.

В нынешнем базовом сценарии без рецессии экономисты Goldman ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) осуществит пакет из трех последовательных "страховых снижений" ставки на 25 базисных пунктов, начиная с июня (ранее предполагалось, что это произойдет в июле), снизив целевую ставку до уровня 3,5-3,75%.

"В случае рецессии мы ожидаем, что ФРС снизит ставку примерно на 200 базисных пунктов в течение следующего года", – говорится в отчете.

"Наш прогноз по действиям ФРС, с учетом вероятности рецессии, теперь предусматривает снижение ставки на 130 базисных пунктов в этом году, что соответствует уровню, заложенному в рынке по состоянию на закрытие торгов в пятницу", – добавили в Goldman Sachs.