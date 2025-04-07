Goldman Sachs підвищив шанси на рецесію в США до 45% і знизив прогноз ВВП

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Одна з найбільших інвестиційних компаній у світі Goldman Sachs підвищила прогноз щодо шансів на рецесію в США до 45% протягом наступних 12 місяців. Про це пише NDTV World.

Goldman Sachs знизив прогноз зростання ВВП у США на 2025 рік з 1% до 0,5% і підвищив 12-місячну ймовірність рецесії з 35% до 45%.

Це є наслідком "різкого погіршення фінансових умов, бойкотів з боку іноземних споживачів та подальшого зростання політичної невизначеності, що, ймовірно, призведе до більшого зниження капітальних витрат, ніж ми припускали раніше", йдеться у звіті.

У Goldman Sachs зазначили, що їхній базовий прогноз, як і раніше, ґрунтується на припущенні, що ефективна ставка тарифів у США зросте загалом на 15 відсоткових пунктів, що вимагатиме значного зниження тарифів, запланованих на 9 квітня.

У звіті йдеться, що якщо більшість тарифів, запроваджених 9 квітня, набудуть чинності, то ефективна ставка тарифу зросте приблизно на 20 відсоткових пунктів.

"Якщо це станеться, ми очікуємо змінити наш прогноз на рецесію", – додали у Goldman Sachs.

У поточному базовому сценарії без рецесії економісти Goldman очікують, що Федеральна резервна система (ФРС) здійснить пакет із трьох послідовних "страхових знижень" ставки на 25 базисних пунктів, починаючи з червня (раніше передбачалося, що це станеться в липні), знизивши цільову ставку до рівня 3,5-3,75%.

"У разі рецесії ми очікуємо, що ФРС знизить ставку приблизно на 200 базисних пунктів протягом наступного року", – йдеться у звіті.

"Наш прогноз щодо дій ФРС, з урахуванням імовірності рецесії, тепер передбачає зниження ставки на 130 базисних пунктів цього року, що відповідає рівню, закладеному в ринку станом на закриття торгів у п’ятницю", – додали у Goldman Sachs.