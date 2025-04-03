Axios: Тарифи Трампа можуть спровокувати третю за 17 років рецесію світової економіки

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Якщо тарифи президента США Дональда Трампа залишаться в силі та викличуть відповідні заходи з боку інших країн, це може спровокувати третю за останні 17 років фінансову кризу, що призведе до рецесії світової економіки. Про це пише Axios.

Видання зазначає, що рецесію світової економіки може спровокувати сильна фінансова криза. З часів Другої світової війни таких було дві: у 2008–2009 роках та під час пандемії коронавірусу 2020 року.

За оцінками аналітиків, середній рівень нових мит становитиме 29%, що означає додаткові витрати для американських імпортерів розміром $1 трлн на рік, або $7300 на домогосподарство.

"Реально цього ніколи не станеться. Багато товарів просто перестануть імпортувати, що призведе до дефіциту і значного зростання цін", – наголошує видання.

Від різкого падіння американського імпорту постраждають країни, економіка яких залежить від експорту до США, зокрема Китай і Німеччина.

Китай експортує багато високотехнологічних товарів, але він також забезпечує доступними товарами мільйони сімей з низьким рівнем доходів. Таким чином, тарифи проти Китаю самі по собі можуть спричинити значне зростання бідності.

Якщо американські тарифи призведуть до рецесії економік основних торговельних партнерів США, це зруйнує американський експорт, який минулого року становив $2,1 трлн товарів та $1,1 трлн послуг.

Видання наголошує, що така картина складається ще до того, як партнери США почнуть запроваджувати тарифи у відповідь.

Експерти JPMorgan вважають, що такі торговельні обмеження можуть спричинити рецесію вже цього року. Однак на фінансових ринках поки що немає паніки, оскільки багато хто сумнівається, що ці заходи будуть реалізовані у повному обсязі.